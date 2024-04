Turisti in città

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gli hotel milanesi sono sempre più frequentati anche dagli esterni, che trovano nella lorouna nuova possibilità di uscita. Fare itra i propri quartieri è un’occasione piacevolissima ed entrare in hotel per un caffè, una colazione o un aperitivo può essere un’alternativa intrigante alle consuete frequentazioni. La porta d’ingresso è un limite, che la cosmopolita Milano supera con agilità, anche perché la proposta è sempre più rivolta anche all’esterno. Far entrare i cittadini nel proprio contesto permette agli hotel di farsi conoscere maggiormente, di avere una clientela più varia, di mettere a sistema quei momenti in cui gli ospiti sono meno e meno interessati a stare all’interno, e di avere un introito in più che copre alcune spese fisse. Per i cittadini, è un’occasione di uscita diversa, ma è anche un modo economico di entrare in ...