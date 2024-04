Turbigo | la festa di fine Ramadan si farà Trovato l’accordo sul centro sportivo di via Plati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Milano) – Amercoledì mattina silaId- Al Fitr di. Non nelle aree scartate dal sindaco ma al campodi via, al quartiere Arbusta. La soluzione è stata trovata al termine di un incontro che si è svolto questo pomeriggio il Prefettura. Venerdì, dopo che il sindaco aveva motivato i suoi dinieghi, l'avvocato Luca Buaccio aveva presentato un nuovo ricorso al Tar contestando il diniego dell'amministrazione. Vista l'immediatezza della ricorrenza (il 9 e 10 aprile) il Tar ha demandato al Prefetto di trovare una soluzione. Oggi in Prefettura si sono quindi ritrovate le "parti in causa", da una parte il sindaco Fabrizio Allievi (Fratelli d'Italia) e dall'altra Zahid Naveed dell'associazione Moschea Essa. ...