Tumore e trattamenti beauty: ho avuto un cancro e so quanto prendersi cura di sé faccia bene a corpo e anima - Riconoscersi allo specchio è essenziale. Anche durante una malattia. Ecco perché sono così utili i soin di estetica oncologica (trucco, parrucco, massaggi drenanti e rilassanti) effettuati da operatri ...vanityfair

Linfoma diffuso a grandi cellule B: la novità in Italia è polatuzumab - L'Agenzia italiana del Farmaco ha dato il suo ok a polatuzumab, una terapia innovativa per il trattamento in prima linea dei pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B.corrierenazionale

Hai salvato un nuovo articolo - Per la prima volta in questi 9 mesi Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori si esprimono liberamente: «Come è stato possibile scambiare delle ischemie per delle metastasi cerebrali» ...roma.corriere