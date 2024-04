TS – l’ex compagna assolta dall’accusa del tecnico

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 aprile 2024) 2024-04-08 16:19:09 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Claudia Ughi è stataanche in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino.dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stata processata per la presunta appropriazione indebita di denaro che era destinato, dopo la separazione, al mantenimento del figlio. La donna, difesa dagli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino, era già statain primo grado. Allegri e la denuncia alLa relazione tra Massimiliano Allegri e Claudia Ughi è durata tredici anni, fino al 2017. Secondo l’accusa della donna avrebbe speso per sé e per pagare le rette universitarie di sua figlia il mantenimento mensile girato da Allegri, per un ...