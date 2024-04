Trump respinge divieto | sull' aborto legiferi ogni Stato

(Di lunedì 8 aprile 2024) Donaldin un video sul social Truth ilnazionale die afferma che sono i singoli Stati a dover legiferare in materia.

Il punto militare 630 | Il «Washington Post» riporta le intenzioni dell’ex presidente, che mettere bbero in seria difficoltà Kiev . La manovra russa potrebbe aumentare fra maggio e giugno, sostiene ... (corriere)

Usa, Trump: “Singoli stati abbiano proprie leggi su aborto” - L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano, Donald Trump, ha dichiarato in un video sul suo social Truth che i singoli stati americani ...lapresse

Ucraina, il piano segreto di Trump per mettere fine alla guerra in 24 ore (premiando Putin) - Il punto militare 630 | Il «Washington Post» riporta le intenzioni dell’ex presidente, che metterebbero in seria difficoltà Kiev. La manovra russa potrebbe aumentare fra maggio e giugno, sostiene Buda ...corriere