Trump | l’annuncio sull’aborto che può cambiare le sorti delle elezioni

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato di prendere posizione su uno dei temi più caldi negli Stati Uniti. E che potrebbe decidere leIl tema dell’aborto è sempre molto caldo negli Stati Uniti. Repubblicani e Democratici hanno due posizioni molti distanti e spesso non concilianti. Da tempo le due parti politiche discutono sulle settimane che vengono definite necessarie per poter portare a termine un aborto. Ma se i Democratici hanno già preso posizione, l’ex presidente ha sempre rimandato il giorno in cui si sarebbe esposto, lasciando gran parte della Nazione con il fiato sospeso. Oggi, l’attesa è destinata a terminare. Donalde la battaglia. Unaquestioni giudicate decisive per le...

La candidata alle primarie repubblicane non si avvicina all'establishment Trump iano e flirta con la candidatura da terzo incomodo. Potrebbe rivelarsi una mossa decisiva per il voto di novembre Segui ... (affaritaliani)

Brutto risveglio d’aprile per Donald Trump . Il candidato alla rielezione alla Casa Bianca con i Repubblicani ha visto oggi crolla re in Borsa le azioni della sua Trump Media & Technology Group. ... (open.online)

Il piano segreto di Trump per chiudere la guerra in Ucraina “in 24 ore” - Il Washington Post ha parlato con molte persone vicine all'ex presidente che, in privato, sostiene che se verrà eletto potrà negoziare un accordo di pace in un giorno: vuole spingere l'Ucraina a ceder ...ilfoglio

Trump rivelerà la sua politica sull’aborto - L'ex presidente americano Donald Trump ha annunciato che rivelerà la sua politica sull’aborto. L’annuncio è previsto per oggi.periodicodaily

Usa, Trump gioca la carta dell'aborto: eccezioni stupro e incesto - Milano, 8 apr. (askanews) - 'We will save America'. Così in un video l'ex presidente Usa Donald Trump si paragona all'eclisse, mentre poco ...notizie.tiscali