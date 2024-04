Trump gela Zelensky Il suo piano di pace è la resa dell’Ucraina alla Russia di Putin

(Di lunedì 8 aprile 2024) Quando Donaldha rivelato di avere unsegreto per far cessare la guerra in Ucraina nel volgere di 24 ore, al presidente ucraino Volodymyrdevono essersi drizzati i capelli. Già perché appare chiaro il candidato repubblicanoCasa Bianca con simili affermazioni non può che sottintendere a una. Timori del governo di Kiev che sono diventati realtà con l’articolo del Washington Post in cui viene sviscerato ildidel tycoon. Secondo il quotidiano statunitense, l’idea diè di cessare il supporto all’Ucraina così da spingere l’ex repubblica sovietica al tavolo delle trattative con Vladimir. Trattativa in cui gli Usa spingerebbero l’alleato ad accettare il ...

Oggi il voto in Iowa: parte la corsa elettorale. L’ex presidente in largo vantaggio davanti a Haley: «Io incriminato più di Al Capone» (corriere)

Trump da record, raccoglie più di 50 milioni per le elezioni e «batte» Biden, Obama e Clinton: prima volta nella storia - Soldi, ego e fiducia. È il trio su cui punta Donald Trump per arrivare alla Casa Bianca. Sul primo punto sembra aver sbalordito i più scettici che puntavano il dito contro ...corriereadriatico

Nato at 75: come sopravvivere a Trump - La minaccia principale per il futuro della NATO non è la Russia, ma l'eventualità di una seconda presidenza Trump.ispionline

Sondaggio Wsj, 'Trump avanti in 6 su 7 Stati in bilico' - (ANSA) - WASHINGTON, 03 APR - Donald Trump è avanti in sei su sette Stati in bilico, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità di Joe Biden. E' quanto ...giornaletrentino