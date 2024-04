Truffa del finto avvocato | spillano 20mila euro a un’anziana | denunciati padre e figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Macerata, 8 aprile 2024 – I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno individuato e denunciato due persone, con precedenti penali specifici, responsabili delladel. I fatti risalgono allo scorso anno quandodi Montecassiano era rimasta vittima delladel, un classico degli espedienti di cui si servono itori per ingannare le persone socialmente più fragili. La donna era da sola in casa quando riceveva la telefonata da parte di uno sconosciuto che, spacciandosi per un, le riferiva che ilera rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale ed era stato arrestato. Per la sua immediata liberazione bisognava pagare una “cauzione” e quindi ...