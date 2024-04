Troppi inciampi per il Forrest Gump pugliese | così sta deflagrando il “modello Emiliano”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un “senza alcuna storia politica con nonni ferrovieri e militari di carriera”.il presidente della Regione Puglia Micheledescriveva, nel 2012, la sua “discesa in campo” del 2005, quando divenne, per la prima volta, sindaco di Bari. Il governatore è finito, di nuovo, al centro della cronaca politica e giudiziaria per via di un intricato puzzle di ipotesi di reato: un quadro che diventa ogni giorno più fosco. L’ultimo tassello sono gli arresti di Alessandro Cataldo, marito dell’assessore regionale ai Trasporti del Pd, Anita Maurodinoia, che, da indagata, si è dimessa, e del sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, per associazione finalizzata alla corruzione elettorale. In sostanza sono accusati di aver acquistato voti al costo di 50 euro. Questi arresti arrivano dopo quelli, tra gli altri, ...