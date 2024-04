Triple H | “Il prossimo capitolo della storia di Roman Reigns lascerà la gente a bocca aperta!”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nella conferenza stampa post Night 2 di WrestleMania XL,H è intervenuto per parlare di tanti aspetti e si è concentrato ovviamente sul main event dello show e sui due protagonistie Cody Rhodes, spendendo ancora una volta belle parole nei confronti di entrambi. The Game si è concentrato maggiormente sullo sconfitto, esaltando il lavoro fatto finora per arrivare al top e lanciando una piccola bomba, senza particolari, su ciò che lo aspetta. “Sicuramente tra i più grandi di sempre” Queste le parole diH su: “Si parla molto del più grande di tutti i tempi. Puoi argomentare su diversi nomi, puoi misurare diverse metriche, ci sono le opinioni e tanto altro. Se lui non è il più grande di sempre, è sicuramente tra i più grandi di sempre. Lo ...

EL - Olimpia Milano, Shavon Shields supera Rodriguez: primo per Triple in EuroLega - Dopo la partita con Bologna, Shavon Shields con 170 canestri da tre punti in EuroLeague è diventato il primo giocatore nella storia del club per Triple realizzate nella massima ...pianetabasket

Numeri incredibili per WrestleMania Night 1: Triple H ringrazia per il record - La prima notte di WrestleMania distrugge ogni tipo di record di pubblico pagante dal vivo ed il Triplo conferma nella conferenza stampa i numeri della WWE ...worldwrestling

NBA, per la prima volta nella storia due giocatori hanno fatto almeno 25 Triple doppie in stagione - Per la prima volta nella storia della NBA, due giocatori (Jokic e Sabonis) hanno fatto almeno 25 Triple doppie in stagione ...tag24