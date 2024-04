Trento Film Festival 2024 | programma completo e ospiti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Reinhold Messner, la la climber iraniana e attivista per i diritti civili Nasim Eshqui, Enrico Brizzi ed Erri De Luca tra glidel, svelato il. Sono piu? di 40 le location pronte ad accogliere i 120e gli oltre 130 eventi del 72., indal 26 aprile al 5 maggio nel capoluogo trentino. Un'edizione che si prospetta eterogenea e ricca di spunti di riflessione, conitaliani e internazionali, come gli alpinisti Reinhold Messner, Tamara Lunger, Krzysztof Wielicki, Silvo Karo, la climber iraniana e attivista per i diritti civili Nasim Eshqui, il campione di ...

