Tre morti per gli attacchi russi alla centrale di Zaporizhzhia Rischio grave incidente nucleare

Nella notte tra il 6 e 7 aprile due carabinieri sono Morti in un incidente stradale lungo la strada statale 91 a Campagna, in provincia di Salerno . Coinvolti nell’impatto tre veicoli, tra cui una ... (open.online)

Tragedia nella notte su una strada statale, fra Eboli e Campagna. Due militari sono morti a causa delle gravi ferite. quattro persone, fra cui un altro carabiniere, sono finite in ospedale (ilgiornale)

Carabinieri morti, positiva a alcol e cocaina la 31enne che speronato l'auto di pattuglia - La 31enne alla guida del suv Range Rover che sabato notte ha speronato l'auto di pattuglia su cui viaggiavano tre carabinieri uccidendone due è risultata positiva ai primi test su alcol ...leggo

Guerra in Ucraina, colpite strutture di contenimento della centrale nucleare di Zaporizhzhia - Tre attacchi diretti hanno danneggiato le strutture di contenimento di un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Mosca ha accusato Kiev e l'Aiea ha invitato i militari a muoversi con cautel ...it.euronews

Francia, incendio in un edificio a Parigi: tre morti - Il fuoco è divampato in un alloggio sito al settimo e penultimo piano di un immobile nell'undicesimo arrondissement. Non è stata ancora accertata la causa del rogo ...rainews