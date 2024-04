Trattenere i talenti in azienda In Italia non si fa abbastanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) LE AZIENDEne non fannoperi propri. Che sempre più spesso decidono di cambiare lavoro perché poco soddisfatti, desiderosi di crescere economicamente e professionalmente. E quando si pone il problema di sostituirli, gli imprenditori non credono che l’Intelligenza Artificiale possa rappresentare lo strumento del futuro per selezionare le risorse umane. Un quadro preoccupante quello dipinto da Infojobs, la piattaforma leader inper la ricerca di lavoro online, nell’indagine ‘Upskilling e Reskilling’ svolta su un campione di 158 aziende e oltre 1.300 candidati. Lo studio evidenzia infatti come, a fronte di un 48,6% di candidati non appagato dal lavoro attuale e quindi alla ricerca di nuove occasioni professionali, ci sia il 57,1% delle aziende che conferma di ...