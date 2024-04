Tragico scontro nella notte Muore a 18 anni in sella alla moto Grave l’amico che era con lui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Unadi sangue sulle strade. E’ quella appena trascorsa, fra sabato e domenica, costata la vita a un giovane di 18, Tommaso Comelei, studente dell’istituto alberghiero Datini di Prato, di recente trsferitosi a vivere a San Marcello, morto mentre era insuaa Prato, e precisamente fra Tobbiana e Casale insieme a un amico che ha riportato gravi lesioni ma che, per fortuna, non è in pericolo di vita. Non è chiaro che cosa sia successo e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale intervenuta sul posto subito dopo la mezzaquando è avvenuto l’incidente. Secondo quanto accertato fino a ora, Tommaso Comelei era insua, una Honda, insieme ...