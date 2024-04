Tragico schianto fra due auto Muore passeggera di 73 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Incidente mortale dopo un gravissimo impatto tra duevetture lungo viale Piave nella tarda mattinata di ieri nel quartiere Santa Valeria. ù La vittima è donna di 73, Ornella Denova, residente nel quartiere Ceredo a Seregno. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, è spirata poco dopo. Le sue condizioni erano apparse già gravissime ai sanitari intervenuti sul posto nell’immediatezza del sinistro e, nel pomeriggio, a qualche ora di distanza dal trasporto all’ospedale, è arrivata la comunicazione del decesso della seregnese. Erano passate da poco le 11.30 di ieri mattina quando all’intersezione fra viale Piave e via Cardinal Minoretti, alle spalle del santuario mariano, duesono entrate in collisione: una Mini Cooper e una Fiat 500. La Mini Cooper era guidata da una donna ...