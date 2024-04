Tragedia sulla Statale 487 | Muore un Motociclista di 37 Anni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pescara - Una tragica fatalità ha colpito il territorio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore, dove un uomo di 37ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la487 di Caramanico Terme. Il, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, stava percorrendo la suddetta strada quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, terminando la sua corsa nella vegetazione circostante. L'impatto con l'ambiente circostante è stato violentissimo, e purtroppo per il 37enne non c'è stato scampo. Le squadre del servizio sanitario 118 sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente, sia con un'ambulanza che con un elicottero, ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare: i ...