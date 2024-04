Tragedia sui binari a Busto Arsizio | ragazza travolta e uccisa dal Malpensa Express

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Varese), 8 aprile 2024 –suiin serata a, nel rione di Sacconago: una giovane è deceduta dopo essere statadaldiretto a Milano. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer che hanno raccolto tutti gli elementi per fare chiarezza sull’accaduto, non è da escludere tra le ipotesi che possa essersi trattato di un gesto volontario. Il convoglio è rimasto fermo nel tratto all’altezza del quartiere di Sacconago, a bordo 150 persone che sono poi state trasferite su un altro treno.

