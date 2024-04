Tragedia sfiorata | fa scendere i bambini e poi muore al volante | città sconvolta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Momenti di paura innelle scorse ore. Un uomo ha fattodallo scuolabus prima di morire alsotto shock per quanto successo. Poteva essere una, ma la prontezza e la lucidità dell’autista ha permesso di evitare un bilancio molto grave. Come riportato da TgCom24, l’uomo è stato colto da un malore mentre alla guida dello scuolabus. Il 60enne, però, è riuscito a lasciare idavanti scuola e poi si è andato a schiantare contro la recinzione. Per lui non c’è stato niente da fare. Il personale medico ha potuto constatare solamente il decesso. Per l’autista dello scuolabus non c’è stato niente da fare – Notizie.com – © AnsaSul posto sono arrivati i vigili urbani per effettuare tutti gli approfondimenti del caso. Ora il ...