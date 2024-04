Tragedia ad Alseno | anziana travolta da un furgone sulle strisce pedonali

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Donna di 91 anni travestita da un, dopo l’impatto è morta sul colpo, l’accaduto è avvenuto in provincia di Piacenza adIeri pomeriggio, una tragica fatalità ha scosso la tranquilla comunità di, in provincia di Piacenza. Unadonna, di 91 anni, è stata vittima di un incidente mortale mentre attraversava la strada. Il tragico evento ha lasciato la città in lutto e ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto quando la donna stava attraversando la strada e è statada un. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul ...