Traffico Roma del 08-04-2024 ore 18 | 30

(Di lunedì 8 aprile 2024) Luce VerdeUn saluto dalla redazione lunghe code per incidente sulla Cassia Veientana tra il raccordo e Castel dei ceveri in uscita dalla capitale sulla carreggiata esterna del raccordo rallentamenti e code a tratti tra lo Ostiense e la diramazioneSud in interna code tra Nomentana e Prenestina auto in code sulla tangenziale Tra la Nomentana e Corso Francia In entrambe le direzioni Continuano i disagi dovuti ai lavori sulla Pontina dove si procede in coda da Spinaceto a Torvaianica verso Pomezia sulla Salaria auto in coda tra il raccordo e sette bagni in quest’ultima direzione in via della Magliana per un incidente precedente ancora disagi all’altezza di via delle Idrovore della Magliana e infine il trasporto pubblico da questa sera riprendono i lavori sulla linea della metropolitana dalla domenica al giovedì l’ultima partenza Sarà alle ore 21 ...