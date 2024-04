Traffico Roma del 08-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto sul raccordorallentato lungo la carreggiata esterna tra la Laurentina e la diramazioneSud Code in tangenziale per un incidente all’altezza di Corso Francia direzione Olimpico verso San Giovanni si procede in coda tra Corso Francia e viale della Moschea altre code tra via dei Prati Fiscali e Batteria Nomentana nelle due direzioni per lavori auto in coda sulla Pontina tra Spinaceto e Torvaianica verso Pomezia sulla Cassia bis code per incidente tra via della Giustiniana e Castel dei ceviri In quest’ultima direzione incidente anche sulle strade della capitale in Piazza di Porta Maggiore nei pressi di via Giolitti anche sulla circonvallazione Aurelia disagi per incidente verso via Aurelia code per incidenti in via della Magliana altezza via delle Idrovore della Magliana in via della ...