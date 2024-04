Traffico Roma del 08-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diversi gli incidenti segnalati sulle strade della capitale Code in via della Magliana in prossimità di via Idrovore della Magliana disagi anche in via di Tor Carbone con Code in direzione di via Appia Pignatelli e sulla stessa Appia Pignatelli code per incidente in prossimità di via dell’Almone si rallenta Per lo stesso motivo sulla Casilina altezza via Di Prataporci a finocchio per un veicolo andato a fuoco transito a senso unico alternato in via della Pisana in prossimità del grande raccordo anulare Ci sono rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per lavori in corso sulla Pontina si procede in coda tra Spinaceto e Torvaianica direzione Pomezia da oggi nuovi lavori sulla linea a della metropolitana dalla domenica al giovedì ultime partenze dai capolinea alle 21 i treni ...