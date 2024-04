Traffico Roma del 08-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto sulla Pontina a causa dei lavori si procede in coda tra Spinaceto e Torvaianica verso Pomezia diversi gli incidenti sulle strade della capitale in zona finocchio incidente sulla Casilina nei pressi di via Prataporci ci sono disagi si rallenta per incidente anche in via Marsala incrocio con via del Castro Pretorio due gli incidenti su via Prenestina all’altezza di via Santa Maria Capua Vetere e all’incrocio con via dell’Omo anche sull’Appia Pignatelli disagi dovuti a un incidente nei pressi di via dell’Almone situazione analoga in piazza dell’emporio incidente anche in via della Bufalotta all’incrocio con via luce Deramo in via della Pisana per l’incendio di un veicolo si transita a senso unico alternato in prossimità del grande raccordo anularein coda sulla Salaria dal raccordo a Settebagni in uscita ...