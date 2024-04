Traffico Roma del 08-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione notevoli difficoltà sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna si sta in coda cose di un incidente avvenuto tra le uscite e Casal del Marmo è Montespaccato chiusura temporanea della strada in via della Pisana In entrambe le direzioni con auto in coda per la presenza di un veicolo in fiamme in prossimità del raccordo anulare Ed ora sulla via Pontina con ilin coda per lavori tra Spinaceto e l’uscita Pratica di Mare direzione Pomezia in via di torricola divieto di transito per interventi di potatura piante tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola termine dei lavori è previsto per le ore 16 Concludiamo con il trasporto pubblico da questa sera riprendono i lavori serali lungo i binari della metro a e dalla domenica al giovedì l’ultima corsa di treni sarà dalle ore 21 poi il ...