Traffico Roma del 08-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare segnalatorallentato per un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna tra le uscite di Casal del Marmo e Boccea in via di torricola divieto di transito per interventi di potatura piante tra via Ardeatine e via della Stazione di torricola termine dei lavori previsti per le ore 16 riaperta ilvia Ostiense Tra via Lucio lepidio e via di Castel Fusano e proseguono i lavori di rinnovo sulla sede tranviaria in via dei Reti la strada è chiusa tra via Tiburtina via dei Volsci limitazioni anche su piazza del verano per quanto riguarda il trasporto pubblico deviate le linee di bus mentre il tram della linea 2 continua a essere sostituito interamente da bus la linea 3 è ...