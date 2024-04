Traffico Roma del 08-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione sulla tangenziale si rallenta per un incidente avvenuto tra l’uscita per il tratto Urbano della 24 è l’uscita di via Tiburtina direzione stadio sulla via Pontina assiste in coda per i lavori tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina passiamo sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna rallentamenti tra le uscite Tuscolana e Appia in zona Marconi la polizia locale segnala che per alcuni accertamenti presso un fabbricato in via Federico Enriques rimane temporaneamente chiusa la strada tra via Damiano macalusa e Viale Guglielmo Marconi per il trasporto pubblico da questa sera riprendono i lavori serali lungo i binari della metro a e dalla domenica al giovedì l’ultima corsa dei treni sarà dalle ore 21 poi il servizio proseguirà con i bus e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...