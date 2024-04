Traffico e spaccio di droga | blitz contro mafia nigeriana e camorra Arresti in Toscana e Umbria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Perugia, 8 aprile 2024 – Il business avrebbe rappresentato una sorta di sodalizio criminale tra lae i casalesi. L’operazione, scattata nella mattinata di oggi e coordinata dalla Direzione distrettuale antidi Perugia, ha portato all’arresto di 24 persone tra, Marche,e Campania ed ha permesso di stroncare un giro di affari stimato in 15 milioni di euro. In tutto si parla di circa 250 chili di eroina, stoccata a Perugia e distribuita anche tra le province di Arezzo, Lucca e Pisa. L'indagine è stata condotta dai carabinieri nel Nucleo investigativo del comando provinciale dei Perugia, coordinata dalla Dda che ha portato il gip del capoluogo umbro a emettere un'ordinanza di custodia cautelare che contesta l'associazione per delinquere finalizzata al ...