Tra i 72 orsacchiotti sul suo letto e le accuse di arroganza | il nuovo film incentrato sulla famosa intervista alla Bbc rischia addirittura di mandare il principe Andrea in esilio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un fine settimana da dimenticare, quello appena trascorso dal. Non solo è stato fotografato al volante della sua auto a Windsor, dopo aver quasi investito un cagnolino. Il duca di York è stato subito criticato per essere scoppiato a ridere e non essere sceso a consolare la padrona, visibilmente impaurita. Maaveva altro per la testa: ilScoop, appena uscito su Netflx, sta mettendo a repentaglio tutto il lavoro svolto pazientemente finora per poter ritornare a corte. ...