Totti torna in campo | giocherà la Kings World Cup con l’Italia

Totti ingaggiato da Piquè, torna a giocare e lo farà nel Mondiale della Kings League - L'ex capitano della Roma giocherà nel mondiale della Kings League di Piquè, il calcio a 7 una competizione tra ex campioni e non in programma in Messico dal 26 maggio ...tag24

Totti torna a giocare a calcio! Si unisce alla Kings World Cup di Piqué: cos'è, dove, quando e con chi gioca - Francesco Totti torna a giocare e si unisce alla Kings World Cup, progetto globale della Kings League guidato da Gerard Piquè. L`ex fuoriclasse della Roma e Campione.calciomercato

KINGS LEAGUE - Totti torna in campo per giocare la Kings World Cup, farà parte del team italiano Stallions - L’Italia è tra le nazioni che parteciperà alla Kings World Cup, la competizione creata da Gerard Piqué, fondatore della Kings League. L’ultimo Paese che si giocherà il titolo mondiale della Kings Worl ...napolimagazine