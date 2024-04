Ogni volta che Francesco Totti torna a parlare della Roma, e di un suo possibile ritorno in società, mezza città si ferma: quella di fede giallorossa. Oggi un po’ di più, considerato che l’ex ... (open.online)

Chanel Totti è alle Maldive col fidanzato e sui social ha postato una nuova foto in bikini : ecco qual è il modello da avere nell'estate 2024.Continua a leggere (fanpage)

Totti torna a giocare a calcio! Si unisce alla Kings World Cup di Piqué: cos'è, dove, quando e con chi gioca - Francesco Totti torna a giocare e si unisce alla Kings World Cup, progetto globale della Kings League guidato da Gerard Piquè. L`ex fuoriclasse della Roma e Campione.calciomercato

Totti torna in campo, giocherà la Kings World Cup con l'Italia - Francesco Totti torna in campo e guiderà l'Italia alla Kings World Cup, la competizione creata da Gerard Piqué, fondatore della Kings League, che si svolgerà dal 26 maggio all'8 giugno in Messico. L'u ...adnkronos

Chanel Totti all'Olimpico per il derby, tifo sfrenato e dedica con Venditti: «Grazie Roma» - Dopo due anni la Roma torna a vincere il derby contro la Lazio. Sugli spalti non poteva mancare lei, la secondogenita di Totti. Che Chanel Totti abbia un vero e proprio amore per il ...ilmessaggero