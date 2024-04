Toscana Aeroporti | le rotte estive da Firenze e Pisa Ecco le novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Si avvicina la stagione estiva e glidisono in procinto di arricchirsi di nuove. Per quanto riguarda il Vespucci, che offrirà collegamenti verso 39 destinazioni operate da 18 compagnie aeree, sarà possibile volare daa Praga con la compagnia aerea Volotea, verso Londra Stansted con British Airways e verso Dusseldorf con Eurowings. Nel mese di marzo, sia il traffico nazionale di linea (+134,8%) che quello internazionale (+17,4%) dell’aeroporto Vespucci sono risultati in crescita rispetto allo stesso mese del 2023. Le destinazioni preferite dai passeggeri dell’aeroporto dinel mese di marzo 2024 sono state Parigi, Londra, Roma, Amsterdam e Zurigo. Il traffico complessivo per l’aeroporto di ...