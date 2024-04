Torna la Smart Fortwo | avrà più spazio all’interno e sarà elettrica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo solo qualche settimana dall’annuncio della fine della produzione della, il modello di auto che più ha segnato un’innovazione nei primi anni duemila sembra essere pronto are. La biposto tedesca che ha conquistato il cuore di molti automobilisti, specie nelle grandi città, potrebbe vedere presto nuova luce, con il costruttore nato dalla partnership tra Mercedes-Benz e il gruppo cinesi Geely che ha ammesso di stare lavorando a un nuovo modello con caratteristiche simili a quello andato fuori produzione e piùso al suo interno. La nuovaCosì come confermato dal Ceo diItalia, Lucio Tropea, l’azienda lavora ad un nuovo modello dellache ha l’ambizione di imporsi come “un’auto vera, non un quadriciclo”. ...