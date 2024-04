“Torna in Italia | lascia i figli e riparte” Fedez | nuova indiscrezione | dove va

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) In questi giorni si sta ancora parlando insistentemente die anche di Chiara Ferragni, dopo la separazione, con unanotizia riguardante l’artista, infatti si è scopertose ne va. Lui è stato ospite della trasmissione Belve di Francesca Fagnani e l’intervista sarà mandata in onda martedì 9 aprile. Sono anche state mostrate le prime foto del rapper nello studio della conduttrice,ha pianto per la forte emozione. Ma per tutti i dettagli bisognerà aspettare le prossime ore. Intanto, si è saputo suse ne va nei prossimi giorni. Il cantante milanese è stato beccato da qualcuno in aeroporto. Ed è arrivata una segnalazione all’influencer Deianira Marzano, la quale l’ha subito postata nelle sue Instagram stories. La news coinvolge anche i suoi ...