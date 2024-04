Torino vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Derby della Mole da non fallire sia per i granata, se vogliono rientrare nella corsa europea, che per i bianconeri, che devono blindare il terzo posto.vssi giocherà sabato 13 aprile 2024 alle ore 18 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata, nonostante il ko di Empoli, sono ancora noni in classifica e potenzialmente ancora in corsa per un posto in Europa. La squadra di Juric ha infatti quattro punti di distacco dall’obiettivo continentale e nelle ultime cinque partite ha ottenuto due pareggi, due vittorie e una sconfitta. Grazie al successo casalingo contro la Fiorentina, i bianconeri sono tornati a sorridere dopo quattro turni senza vittorie, nei quali avevano ...