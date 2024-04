Torino | si va verso il tutto esaurito nel derby contro la Juventus

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lo stadio Olimpico Grandeviaggiailper ilcasalingo di sabato alle 18.00la. Ad annunciarlo è il club del presidente granata Cairo, che ha spiegato come la la Curva Maratona abbia registrato il sold-out dopo poche ore di vendita. “Restano disponibili gli ultimi posti in Curva Primavera per i titolari Cuore Granata. La Curva Primavera è a soli 500 biglietti daled è acquistabile soltanto dai possessori di card Cuore Granata“, si legge nella nota. SportFace.

Grande fermento a Torino in vista delle Final Six di Ginnastica ritmica , ultimo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A1, A2, B e C. Al Pala Gianni Ast del capoluogo piemontese sabato 6 e ...

