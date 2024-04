Top Gun | Maverick | un giudice respinge le accuse di violazione di diritti d' autore avanzate contro Paramount

(Di lunedì 8 aprile 2024) La causa legale iniziata nel 2022a causa di una presuntadeid'legata alla produzione di Top Gun:è stata respinta. La causa intentata dalla famiglia dell'che aveva ispirato Top Gun e in cui si sosteneva che fossero stati violati id'producendoè stata respinta dalPercy Anderson dopo due anni di lotta legale. Gli avvocati dellaPictures avevano provato a liberarsi del problema fin dal novembre 2022, non riuscendo tuttavia a bloccare le richieste. Lei produttori La vedova e il figlio di Ehud Yonay avevano sostenuto che nel gennaio 2020 ...

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha svelato, in una recente intervista, di essere stato costretto a rinunciare a un ruolo in Top Gun: Maverick , diretto da Joe Kosinski, ... (cinemaserietv)

Hamilton ha rifiutato un ruolo in Top Gun: Maverick - In un’intervista a GQ, Lewis Hamilton ha rivelato di aver essere stato costretto a rifiutare una parte in “Top Gun: Maverick” ...lascimmiapensa

Top Gun: Maverick, Lewis Hamilton si rammarica di aver rifiutato un ruolo nel film - Il pilota di Formula Uno ha detto che dopo aver visto il film d'azione con Tom Cruise ha pensato: "Avrei potuto essere io!".movieplayer

Tom Cruise voleva Lewis Hamilton in Top Gun Maverick: cosa è andato storto - Scoprite la storia della mancata partecipazione del campione di Formula 1 Lewis Hamilton in Top Gun Maverick di Tom Cruise.cinema.everyeye