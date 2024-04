Tomasi Aspi | chiedo scusa per il Ponte Morandi

(Di lunedì 8 aprile 2024) "Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società per quello che è successo e certamente non c'è una giustificazione, le scuse sono mie ma anche di tutto il personale ben sapendo le responsabilità che ha una società che gestisce un bene pubblico". Così Roberto, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, ha chiestoai famigliari delle 43 vittime del crollo diavvenuto a Genova il 14 agosto 2018 al termine di un incontro organizzato dall'emittente ligure Primocanale.

Così l'Ad di Autostrade per l'Italia in occasione del convegno sulla rivoluzione della mobilità sostenibile “I numeri dimostrano chiaramente la crucialità della rete autostradale nel nostro Paese, ... (sbircialanotizia)

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 Il gruppo Autostrade per l'Italia "ha un importantissimo piano di ammodernamento ". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 Il gruppo Autostrade per l'Italia "ha un importantissimo piano di ammodernamento ". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto

Inferno di fuoco nell’autostrada. Task force per i lavori in galleria: "La riapriremo entro il 25 aprile" - Il piano di Aspi: da lunedì tutte le squadre impiegate h 24 nel tunnel ... sono stato costantemente in contatto con i viceministri Rixi e Bignami e con l’ad di Autostrade, Roberto Tomasi, anche per ...ilrestodelcarlino

Milano Serravalle, numeri record e traffico in crescita nel 2024. Parla l’ad Pietro Boiardi: ecco i piani della società - La società Milano Serravalle, che gestisce A7 e tangenziali di Milano, segna numeri da record e il traffico sta crescendo anche in questo inizio di 2024. Impegno sul territorio e investimenti su smart ...milanofinanza