Tiro con l’arco | i ranking olimpici aggiornati verso Parigi 2024 | Italia virtualmente ripescata con gli uomini

(Di lunedì 8 aprile 2024) Buona la prima nella stagione olimpica all’aperto per la Nazionalena dicon, che ha recitato subito un ruolo da protagonista al Kahraman Bagatir Spring Arrows Tournament di Antalya (in Turchia) collezionando quattro podi complessivi nel ricurvo tra competizioni individuali e a squadre. Molto importante in particolare la vittoria del terzetto maschile formato da Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Matteo Borsani, che ha raccolto 40 punti preziosi per ilmondiale. Ricordiamo che, al termine di tutti gli eventi di qualificazione con in palio i pass diretti per le Olimpiadi, verranno ripescati due Paesi (sia al maschile che al femminile, tra chi non è riuscito a qualificare sul campo il terzetto) proprio in base al Worlddel 24 giugno. Grazie al ...