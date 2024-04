Tiro con l’arco | gli azzurri convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Shanghai

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Nazionale azzurra diconsi appresta a fare il suo esordio ufficiale internazionale nel 2024 a, in Cina, nella primadidel. Oltre agli olimpionici reduci dalla trasferta di riscaldamento in Turchia ad Antalya, questa volta ci saranno anche glidel compound, alla prima uscita della stagione. La gara si svolgerà dal 23 al 28 aprile e sarà l’apertura della World Cup che proseguirà il suo viaggio in Corea del Sud a Yecheon dal 21 al 26 maggio, mentre la terza e ultima, come sempre negli anni olimpici, sarà quella più importante. Ad Antalya, in Turchia, dal 18 al 23 giugno gli arcieri si giocheranno gli ultimi posti a squadre per Parigi2024 oltre che la qualificazione alla finalissima di ...

Roma , 8 aprile 2024 – Spara con pistole e fucile a pallini vicino a un parco giochi per bambini. Denunciato a Roma un uomo di 48 anni. È successo ieri nell’area verde dell’ottavo municipio, tra via ... (quotidiano)

EL - Ergin Ataman furioso con Vildoza e altri giocatori: "Non meritano il Panathinaikos" - Non può avere 1/7 al Tiro e così non può lamentarsi di non giocare in Eurolega ... Ma Ataman non ce l'ha solo con Vildoza e Mitoglou: "È stata una partita triste e alcuni giocatori non meritano di ...pianetabasket

CT VENEZUELA A FV: "NICO PRIMA O POI IN UNA TOP. BELTRAN COME LAUTARO IL PRIMO ANNO. EQUI..." - Con la Juventus ha sfiorato il gol col Tiro della domenica, a negarglielo è stato Szczesny. Rete che sarebbe stata utile alla Fiorentina e in primis a Nico Gonzalez, in preda a un 2024 nero con un ...firenzeviola

Il parco a tema Roma World riapre con una nuova stagione ricca di novità - Con le belle giornate di sole anche Roma World, il parco a tema dove vivere una giornata da antico Romano, ha riaperto le porte, con una nuova stagione ricca ...2anews