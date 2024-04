Tiro al bersaglio con pistole e fucile | sorpreso a sparare vicino a un parco giochi di Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Spara cona pallinia unper bambini. Denunciato aun uomo di 48 anni. È successo ieri nell’area verde dell’ottavo municipio, tra via Paolo di Dono e via del Serafico. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che, spaventati dai colpi di arma da sparo, hanno chiesto aiuti ai vigili in servizio al mercato domenicale. Cosa è successo Quando sono arrivati gli agenti della polizia locale, l’uomo stava sparando con un grossoe dellecontro undi carta, apposto sul muretto di recinzione delaidestinati all'infanzia. Trovate sul posto anche due ...