Thuram osservato speciale di Udinese-Inter | fiducia e richiesta – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)attende di scendere in campo in, stasera alle 20.45, anche per mettere da parte un momento personale complicato. Il primo da quando veste la maglia nerazzurra. Il Corriere dello Sport evidenzia le sue difficoltà. A SECCO – Venerdì 16 febbraio. Questa è la data dell’ultimo gol di Marcus. Era il 17? di-Salernitana, quando sbloccava il poker in una partita dominata. Poi l’infortunio nella partita dopo, contro l’Atlético Madrid, e da quando è tornato Tikus non è stato più lo stesso.è rimasto a secco per sei partite, quattro di Serie A e due di Champions League, per un totale di 418?. Troppo, rispetto a quanto aveva abituato in stagione:sa di ripartenza. LA– Simone Inzaghi ...