Tetto stranieri in classe | La Russa | “Primo problema è che ci vorrebbero più bimbi italiani”

"Elly Schlein si informi meglio perché ci sono stati governi di sinistra in particolare, penso al governo D'Alema, al ministro Berlinguer e al presidente Ciampi, che avevano varato una riforma di ... (orizzontescuola)

Aumenti di stipendio in arrivo per i docenti . Ad annunciare la novità è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha parlato a margine dell'evento... (leggo)

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini , ha espresso il suo parere in merito al discusso argomento del Tetto al numero degli studenti stranieri nelle classi delle ... (orizzontescuola)

Baranzate (Mi), nella scuola record dove 3 alunni su 4 sono stranieri - L'inchiesta di "Dritto e Rovescio" sull'ipotesi di un Tetto del 20% nelle classi ...tgcom24.mediaset

Valditara: "Per gli insegnanti 160 euro in più al mese" - Il ministro dell'Istruzione annuncia aumenti in busta paga e torna sul tema del Tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi: "Nessun ghetto, ma vera inclusione" ...today

Pil, il sorpasso della Spagna all’Italia (e l’esempio degli Usa dove la recessione non arriva più) - Alla fine del quarto trimestre 2023 l’economia italiana era appena dello 0,6% sopra il livello di un anno prima mentre quella iberica era del 2% sopra. Senza la spinta dei bonus e con un deficit di (m ...corriere