Tetto stranieri a scuola | Valditara | “Niente classi ghetto | ma netta distinzione tra chi non conosce l’italiano e chi invece lo padroneggia”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il tema delagliin classe torna al centro del dibattito con le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe. Durante le sue visite alle scuole nella provincia di Como, il ministro ha sottolineato la necessità di distinguere tra due tipologie di studenti: quelli che non conoscono l'italiano e quelli chelo comprendono perfettamente. L'articolo .

Aumenti di stipendio in arrivo per i docenti . Ad annunciare la novità è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha parlato a margine dell'evento... (leggo)

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini , ha espresso il suo parere in merito al discusso argomento del Tetto al numero degli studenti stranieri nelle classi delle ... (orizzontescuola)

E' un elementare nel quartiere San Siro la scuola con più stranieri in classe - Sono 220 mila nella nostra regione gli alunni che provengono da famiglie immigrate. "Puntare sulla conoscenza della lingua italiana", dice il ministro Valditara ...rainews

La visita del ministro Valditara nelle scuole comasche. stranieri nelle classi: “Distinguere tra chi conosce o no l’italiano” - “Occorre fare una distinzione fra quei ragazzi che non conoscono una parola di italiano, e che non possono essere la ...espansionetv

Studenti stranieri in Sicilia, tra mancanza di docenti specializzati e il rischio di “classi-ghetto” - Tra le regole per la composizione delle classi potrebbe aggiungersi presto quella di una soglia massima di stranieri, provocando un possibile aumento della dispersione scolastica ...ilsicilia