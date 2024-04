Terza categoria La Valbisenzio scivola con la Polisportiva Naldi Fratoni trascina La Libertà Viaccia | Grignano ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) La prima della classe è caduta contro una diretta concorrente, pur continuando a mantenere un certo vantaggio. E con trecentosessanta minuti ancora da giocare, i giochi non sono ancora chiusi. E’ il resoconto della ventiseiesima giornata del campionato di, andata in archivio ieri. Con la caduta della capolista: laAcademy ospitava lae sono stati proprio i carmignanesi a prevalere grazie ad un acuto di Monni (1-0) riprendendosi il terzo posto in graduatoria. Anche perché, nel frattempo, il San Giusto è retrocesso in quarta posizione dopo avere ceduto le armi tra le mura amiche al Bacchereto: gli ospiti hanno vinto 3-1 e dato a loro volta una scossa (in veste di arbitri) alla corsa per i vertici della classifica. Resta al secondo posto La Briglia Vaiano, ...