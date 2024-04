Terrorista dell' Isis arrestato a Roma all' aeroporto di Fiumicino | 32enne del Tagikistan fermato dalla polizia

Sette operatori umanitari della ong World Central Kitchen sono rimasi uccisi in un raid condotto da Israele a Gaza nella serata di ieri, 1° aprile, mentre il convoglio era impegnato in una missione ... (open.online)

In manette il 32enne Ilkhomi Sayrakhmonzoda, cittadino del Tagikistan colpito da mandato di arresto internazionale a fini estradizionali (ilgiornale)

Terrorista tagiko a Fiumicino preso in carico dalla Digos - Questa mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto S. I. classe 1992, cittadino del Tagikistan, in quanto colpito da mandato di arresto internazionale a fini estradizionali “per essersi arruolat ...terzobinario

Arrestato un Terrorista dell'Isis a Fiumicino: era latitante con finte identità - In manette il 32enne Ilkhomi Sayrakhmonzoda, cittadino del Tagikistan colpito da mandato di arresto internazionale a fini estradizionali ...ilgiornale

Latitante dell’Isis arrestato all’aeroporto di Fiumicino: nel 2014 era andato a combattere in Siria - Latitante e raggiunto da mandato di arresto, gli agenti da tempo erano sulle tracce del 32enne, considerato "membro attivo di Isis" ...fanpage