Terrorismo | la polizia italiana arresta un esponente dell’Isis

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il suo nome è difficilissimo e lunghissimo, Ilkhomi Sayrakhmonzoda di 32 anni, ed ha la stessa nazionalità degli attentatori di Mosca Si nascondeva e viaggiava da una parte all’altra dell’Europa. Era latitante da anni come terrorista, ricercato e colpito da un mandato internazionale anche, e forse soprattutto, per aver combattuto in Siria. Ebbene, è arrivato questa mattina 8 aprile in Italia, all’aeroporto di Fiumicino. Ed è stato subito riconosciuto, individuato e fermato. Si tratta di un membro attivodi nazionalità tagika e, quello che colpisce, è la stessa dei quattroti in Russia dopo l’attentato che c’è stato al Crocus di Mosca. Un gruppo di terroristi(X-Notizie.com)Aveva diversi documenti e tra le diverse false identità con cui era solito muoversi, ne aveva una ...