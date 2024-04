Terrorismo | arrestato a Fiumicino combattente dell' Isis | è tagiko con diverse false identità | una dell' Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 – Latitante da anni come terrorista, colpito da un mandato internazionale anche per aver combattuto in Siria, è arrivato questa mattina in Italia, all’aeroporto di. Si tratta di un membro attivodi nazionalità tagika, la stessa dei quattro arrestati in Russia subito dopo l’attentato al Crocus di Mosca, e tra lecon cui si muoveva ne aveva anche una. Ha 32 anni, si chiama Ilkhomi Sayrakhmonzoda, la sua vera nazionalità e quella del Tagikistan e stamattina è statoin aeroporto dalla Digos e condotto alla Questura di Roma. L’arresto ...