Termini | derubato in attesa di prendere l’autobus per Fiumicino | ladro in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 – Sono accusati di rapina due uomini, un 28enne tunisino e un 23enne egiziano, sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai poliziotti del commissariato Viminale. Come emerso dalle indagini, il 28enne, nella mattinata del 20 marzo scorso, avrebbeuna persona del bagaglio e del cellulare, mentre era in piazza dei Cinquecento indelper. Il 28enne, rintracciato anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto. La procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e l’adozione della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di “Regina Coeli”. Sempre gli agenti ...