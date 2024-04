Teramo | auto contro tir a Piano della Lenta | muore un 58enne

Un Incidente in Abruzzo, vicino Teramo, ha paralizzato l'autostrada A14 in direzione Ancona: traffico in tilt, code lunghe chilometri (notizie.virgilio)

Per cause da dettagliare lo scontro fra due auto nei pressi di una rotatoria, sulla strada che Collega Mesagne e Torre Santa Susanna. Una delle due auto, in conseguenza dell’impatto, è finita fuori ... (noinotizie)