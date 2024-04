Tentata rapina in due supermercati | 44enne arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) I Carabinieri della Stazione di Roma Medaglie d’Oro hannoun cittadino romano di 44 anni, senza occupazione, con precedenti, gravemente indiziato del reato diaggravata. Lo scorso pomeriggio (7 aprile), un uomo è entrato all’interno di un supermercato presente in via della Balduina minacciando con un taglierino la cassiera ma fortunatamente alcuni clienti sono riusciti a metterlo in fuga. L’uomo, non soddisfatto, si è diretto in un secondo supermercato in piazza Mazzaresi e sempre con l’utilizzo del taglierino ha minacciato la direttrice dell’esercizio commerciale, facendosi così consegnare la somma contante di circa 2.000 euro per poi darsi alla fuga. Su segnalazione pervenuta al 112, sul posto sono giunti i Carabinieri che, acquisita la descrizione dell’uomo, si sono messi sulle sue tracce. Poco dopo, i Carabinieri sono riusciti ad ...